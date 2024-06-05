42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Eşi ve 5 Afgan gözaltında

Konya'da 42 yaşındaki Hediye K., başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Olayla ilgili kadının eşi ve Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Eşi ve 5 Afgan gözaltında

'da 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Hediye K.'nin (42) Karapınar ilçesi Yelekli Yaylası'ndaki evde kanlar içinde olduğu ve intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hediye K.'nin başı ile göğsünden tabancayla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayda kullanılan tabancayı da evde buldu.

Hediye K.'nin cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, çelişkili ifadeleri nedeniyle Hediye K.'nin eşi Emin K. (47) ile olayla bağlantıları olabileceği üzerinde durulan, aynı yaylada çalışan Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Hediye K.'nin cenazesi ise otopsi sonrası Apak Mezarlığı'na defnedilecek.

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