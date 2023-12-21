43 ilin geçiş noktasında sis etkili oldu

43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de gece yarısı sis etkili oldu. Yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Kara yolundaki bazı uygulama noktalarında görev alan trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehir merkezinde de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis, gece yarısından itibaren de etkisini artırdı.