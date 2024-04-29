SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi! Başkent Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda bir araya geldi. İki liderin görüşmesi saat 15.50 sıralarında başladı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonrası ilk kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli’nin ana gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki isim fikir alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.



Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.