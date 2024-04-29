SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Yerel seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen iki lider, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
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Son dakika haberi! Başkent Ankara’da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı ile Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi saat 15.50 sıralarında başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü - 1

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonrası ilk kez bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli’nin ana maddesi yeni anayasa çalışmaları oldu.

Görüşmede güncel iç ve dış politika konusunda iki isim fikir alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü - 2

Erdoğan’ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen lideri , gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, “İyiyim.” dedi.

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