47 yıl sonra aynı kader

Antalya'da Ramazan Engin'in (47) kullandığı otomobil, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi'nde seyir halindeyken önce refüje, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

ALEV ALAN ARAÇTA SIKIŞTI ÇIKAMADI

Kazanın ardından alev alan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ



Yapılan incelemede, sürücü Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen Engin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

1977'DE AİLESİNİ KAYBETMİŞTİ

Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin de yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi.