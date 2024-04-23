47 yıl sonra aynı son: Tüm ailesini yangında kaybetmişti o da yangında öldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.



Ramazan Engin’in kullandığı 07 DT 7727 plakalı otomobil, Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi’nde seyir halindeyken önce refüje, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.



Kazanın ardından alev alan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yapılan incelemede, sürücü Engin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen Engin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AİLESİNİ YANGINDA KAYBETTİ



Ramazan Engin’in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin de yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi.