4 ilde orman yangını: Alevler kontrol altına alındı

Adana’nın Feke, İzmir’in Bergama, Tokat’ın Niksar ve Balıkesir’in Altıeylül ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin saatlerce süren müdahalesi sonrası 4 yangında kontrol altına alındı.

4 ilde orman yangını: Alevler kontrol altına alındı

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, , ve 'de çıkan orman yangınları meydana geldi.

Adana’nın Feke ilçesinde Konakkuran Mahallesi'nin yaklaşık 1700 rakımındaki karaçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 90 personel ile 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı ve iş makineleri yönlendirildi.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi.

Ekiplerin, havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

4 ilde orman yangını: Alevler kontrol altına alındı - 1

BERGAMA’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

’in Bergama ilçesindeki kontrol altına alındı.

Bozyerler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz ile ekipler sevk edildi.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

4 ilde orman yangını: Alevler kontrol altına alındı - 2

TOKAT'TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı.

Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Polis ve jandarmamızın da yer aldığı 200 kişilik ekibimiz 10 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Ekiplerimizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı." dedi.

4 ilde orman yangını: Alevler kontrol altına alındı - 3

BALIKESİR'DEKİ KONTROL ALTINA ALINDI

'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Ovabayındır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 120 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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