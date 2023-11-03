4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen Z.B. (25), ağır yaralandı.

4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Caddesi üzerindeki Şaheser Apartmanı’nda meydana geldi.

Z.B. isimli , apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Z.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Z.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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