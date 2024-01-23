5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.



FETÖ soruşturmalarında alınan ifadelerde adı örgüt üyesi ve yöneticisi olarak geçenlere yönelik İzmir, Aydın ve Bursa’daki baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara ve Denizli’de ise haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları evlere baksınlar yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



“Kıskaç-5” adı verilen operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, çok sayıda dijital materyale de el konulduğu bilgisini verdi.