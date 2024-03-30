5 ilde "Kalkan-18" operasyonları: 599 kaçak göçmen yakalandı

5️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında; 2️⃣0️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 5️⃣5️⃣9️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı… pic.twitter.com/7DzLm4JeTL

Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.



Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum."