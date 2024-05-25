5. kattan düşen mimardan acı haber

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen 30 yaşındaki mimar Hümeyra Çilsal hayatını kaybetti.

5. kattan düşen mimardan acı haber

Gülük Mahallesi Altay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana gelen olayda Hümeyra Çilsal (30) dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan H.Ç. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

HAYATINI KAYBETTİ

Çilsal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çilsal’ın cenazesi, Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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