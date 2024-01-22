5 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuk, sabah saatlerinde sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpeğin başından ısırdığı çocuğun çığlıklarını duyan park görevlisi, yardıma koştu.
Görevlinin müdahalesi ile köpek uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan çocuk Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başında kesikler oluşan ve kuduz aşısı yapılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan olaydan sonra parka sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), inceleme yaptı.
Çocuğa saldırdığı belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Köpeğe kuduz testi yapılacağı öğrenildi.
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