5 yaşındaki Deniz Efe'nin ölümünde bir tutuklama

İzmir'de düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan 5 yaşındaki Deniz Efe Çelebi'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan işletmenin mesul müdürü tutuklandı. İşletme sahibi ise, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

5 yaşındaki Deniz Efe'nin ölümünde bir tutuklama
5 yaşındaki çocuk dekor duvarın altında kalarak öldü

5 yaşındaki çocuk dekor duvarın altında kalarak öldü

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'in Torbalı ilçesinde, düğün salonunda dekor duvarın altında kalan çocuğun ölümünde bir kişi tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz Pazar günü akşamı Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı.

Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

5 yaşındaki Deniz Efe'nin ölümünde bir tutuklama - 1

Deniz Efe Çelebi'nin cenazesi, dün otopsi işlemleri tamamlanınca ailesine teslim edilip, Tire ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi olay günü gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletmenin mesul müdürü D.S.Ş. tutuklandı. İşletme sahibi S.T. ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı olayda yaralanan Eğmen Gürbüz'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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