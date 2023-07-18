5 yaşındaki Deniz Efe'nin ölümünde bir tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde, düğün salonunda dekor duvarın altında kalan çocuğun ölümünde bir kişi tutuklandı.



Olay, 16 Temmuz Pazar günü akşamı Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz (7) duvarın altında kaldı.

Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

