50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda çalışma yaparken 50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı.

50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

, saat 11.00 sıralarında Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde meydana geldi. yolu kenarında kanal temizleme çalışması yapan Samet Barış Taşkın'ın kullandığı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makinesi, 50 metreden yuvarlandı.

İş makinesinden savrulan Taşkın, yaralı halde, cep telefonuyla Orman İşletme Müdürlüğü'nü arayarak kaza yaptığını söyleyip, yerini tarif etti.

Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ulaştığı Taşkın, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Samet Barış Taşkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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