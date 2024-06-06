50 yaşındaki döner ustası kaldırımda ölü bulundu! Yoldan geçenler fark etti

Antalya’da döner ustası olarak çalışan Murat Özgeriş (50), kaldırımda ölü bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

50 yaşındaki döner ustası kaldırımda ölü bulundu! Yoldan geçenler fark etti

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi.

Döner ustası Murat Özgeriş'i kaldırım üzerinde hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Özgeriş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, Özgeriş'in üzerini bezle kapattı. Rüzgar nedeniyle bez kalkınca ekipler, bu kez çevreden topladıkları taşlar ile cesedin üzerini kapatmaya çalıştı.

Murat Özgeriş'in 'da tek yaşadığı, dün dişini çektirdiği ve bugün izinli olduğu öğrenilirken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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