500 kilo kaçak et imha edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, menşei belirsiz ve kaçak kesildiği anlaşılan 500 kilo et ele geçirdi. Etlere el koyan ekipler, yaşam alanlarından uzak bir bölgede açtıkları çukura attıkları etleri imha etti.

500 kilo kaçak et imha edildi

'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy polis uygulama noktasından gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, kapalı kasa bir araç içerisindeki siyah poşetlere konmuş kırmızı et tespit etti.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gıda mühendisi ve veterinerlerin de katıldığı denetimde, kent merkezindeki bir işletmeye teslim edilmek üzere siyah poşetlere konmuş etlerin yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

500 kilo kaçak et imha edildi - 1

Etlerin herhangi bir etiket belgesi ile mühür olmadığını ve muhafaza şartlarına uyulmadığını belirleyen ekipler, bunun üzerine tüketime uygun ve güvenli olmayan gıda olarak değerlendirip el konularak imha edildi.

Halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ "Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu kişilere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Halkın sağlığı ile oynamak isteyenlere göz açtırmayacağız." dedi.

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