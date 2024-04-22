51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nın taşıyıcı kolonları kesilmiş

6 Şubat depremlerinde, 51 kişinin hayatını kaybettşiği Gaziantep'teki Furkan Apartmanı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, apartmanın neden yıkıldığını gözler önüne serdi. Binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği tespit edildi.

51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nın taşıyıcı kolonları kesilmiş
Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ikinci duruşması görüldü

Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ikinci duruşması görüldü

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Kahramanmaraş depremlerinde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'ndaki ihmal, bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin binaya ilişkin hazırladığı bilirkişi raporu açıklandı.

Rapora göre, apartmanın ana taşıyıcı kolononun kesildiği belirlendi. Ayrıca yan kısımlarında bulunan kolonların da kaydırılarak inşa edildiği raporda yer aldı.

Bilirkişi raporunda, binanın yıkımına kolonların kesilmesinin neden olduğu da vurgulandı.

22 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

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