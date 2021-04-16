58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı (Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?)

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

16.04.2021 - 19:06

58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı (Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?)

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Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Covid-19 ile mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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