6 dünya rekoru kırdı: Emin Şahin, 420. kan bağışını gerçekleştirdi

Uşak'ta 6 kez dünya rekoru kırarak toplamda 420 ünite kan bağışı yapan Emin Şahin’e bir plaket daha takdim edildi.

Haberler - İHA 12.10.2021 - 06:17

6 dünya rekoru kırdı: Emin Şahin, 420. kan bağışını gerçekleştirdi

İlk olarak 1984 senesinde bir arkadaşının annesine nda bulunan Emin Şahin, o günden sonra düzenli olarak kan bağışçısı oldu. Yaklaşık 37 senede 419 ünite nda bulunan Şahin, bu alanda ise farklı ödüller alarak 6 kere de dünya rekoru kırdı. Türk ’ına 252, hastanelere ise 167 ünite nda bulunan Şahin, toplamda 156 litre nda bulundu.

Emin Şahin, yeri geldiğinde bir ayda 8 kere nda bulunduğunu aktardı. Şahin, “6 kere dünya rekoru kırdım. Zaman geldi 1 ayda 8 ünite kan verdiğim de oldu. Çok şükür sağlıklıyım, herkesi na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde kan bağışlarının azaldığına dikkat çeken Şahin, bütün vatandaşları na davet etti. Şahin, “Pandemiden önce ’ın kan toplama oranı yüzde 1.7’ydi. Şimdi ise yüzde 0.75’e düştü. Ben vatandaşları tekrardan na davet ediyorum. Kimsenin korkmasına gerek yok. Doktorlar gerekli kontrolleri yapıyor, uymuyorsa kesinlikle na izin vermiyor. Lütfen ihmalkarlık yapmayın, herkesi na davet ediyorum” dedi.

Açıklamaların ardından Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas'ın plaket takdim ettiği Emin Şahin, daha sonra 420. nı gerçekleştirdi.

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