6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kutlanıyor... Dünya Diyetisyenler Günü mesajları

Ülkemizde diyetisyenlerin mezun olduğu ilk gün 6 Hazirandır. Bu nedenle Diyetisyenler Günü, 1986 yılından bu yana 6 Haziran'da kutlanmaktadır.



Diyetisyenlik mesleğinin önemi; fazla kiloluluğun ve obezite sıklığının dünyada giderek arttığı günümüzde her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır. Dünyada hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının da etkisiyle obezite her geçen gün artış göstermekte, halkın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.



Diyetisyenler akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler.

DİYETİSYENLER GÜNÜ MESAJLARI

"Doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması konusunda toplumu bilinçlendiren tüm diyetisyenlerimizin Diyetisyenler Gününü kutlarız."



"6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun! 1986'dan bu yana kutlanan bu özel gün, diyetisyenlerin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki değerli katkılarını hatırlatıyor."



"Dengeli beslenme ve sağlıklı bir hayat için emek veren tüm diyetisyenlerimize teşekkürler. Diyetisyenler Gününüz kutlu olsun! "



"Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılmasını sağlayan, bireyi ve toplumu bilinçlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katkısı olan Diyetisyenlerimizin 6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlu olsun."



"Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı öğün oluşturma, vücut ağırlığı yönetimi konularında toplumu yönlendiren diyetisyenlerimizin Diyetisyenler Günü kutlu olsun."



"Bilimin ışığında, araştıran, öğrenen, sorgulayan ve sağlıklı beslenme yolculuğunda önümüzü aydınlatan tüm Diyetisyenlerin,Diyetisyenler Günü kutlu olsun."



"Toplu beslenmenin en kritik rolünü üstlenen, sizlerin güvencesi bizlerin gurur kaynağı diyetisyenlerimizin günü kutlu olsun!"



"insanların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine rehberlik eden değerli diyetisyenlerimize teşekkürler."



