Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması öngörülüyor.



Bölgede rüzgarın güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.