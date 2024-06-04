6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemi ile arsa ve kapora dolandırıcılığı yapan ve sosyal medyadan ürün satışı vaadinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Elazığ, İstanbul, Hatay, Antalya, Kayseri ve Ağrı'da eş zamanlı baskınlar yapıldı, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 20 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 dizüstü bilgisayar, 30 banka kartı, 40 sim kart ve 32 telefon ele geçirildi.

19 dolandırıcılık olayın karışan şüphelilerin 1 milyon 704 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.