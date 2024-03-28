6 kişinin öldüğü kazada TIR şoförüne tutuklama kararı

Hatay’da 6 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü için tutuklama kararı verildi.



Kaza, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas Karayolu’nün Özerli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.



Sağanak nedeniyle Şükrü K’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeliha Sönmez, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez ile kayınpederi Zeki Kara ve kayınvalidesi Döndü Kara yaşamını yitirdi.



Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



TIR şoförü Şükrü K. ise gözaltına alındı.



Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Payas Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Şükrü K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun