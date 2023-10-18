6 Şubat depremlerinin kırdığı faylarda inceleme başlıyor | Sahada ve laboratuvarda stres yığılımı araştırması

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılan faylarda yeni bir araştırma başlıyor.



4 üniversite ve 1 enstitü iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde kırılmaların yaşandığı fay civarlarında jeotermal ve gaz potansiyellerini araştırmak üzere çalışma başlatıldı.



Devlet Su İşleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan uzmanların da katıldığı araştırma, TÜBİTAK kapsamında destek aldı.



“Antakya Fayı ile Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fay Zonlarındaki Aktif Fay Segmentleri Boyunca Çıkan Derin Kökenli Akışkanların Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Deprem Aktivitesi Açısından İzlenmesi ve Hatay'ın Erzin, Kırıkhan, Reyhanlı İlçeleri Civarındaki Jeotermal Potansiyelin Araştırılması” projesi 2,5 yıl sürecek.



Çalışmayla 6 Şubat 2023’teki depremlerde kırılan faylar ile çevresindeki stres yığılımı ve yerin derinlerinden gelen gaz faaliyetleri olup olmadığı belirlenecek.



Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden proje yürütücüsü Prof. Dr. Galip Yüce, projenin fay zonlarındaki aktif segmentler boyunca yer altı sularının izlenmesi ve Erzin, Kırıkhan, Reyhan ve Hatay civarındaki jeotermal ve gaz potansiyellerinin soygaz ve duraylı izotop jeokimyasıyla kökenlerinin araştırılmasını ifade ettiğini söyledi.

YENİ KIRILMALAR KONUSUNDA FİKİR VERECEK



Bilim insanlarının son dönemde, Savrun Fayı’nda, Bingöl Karlıova ve Ergenek segmentleri üzerinde ve İskenderun Düziçi fay segmentinde yeni kırılmalar konusunda endişeli olduğunu söyleyen Yüce, “Biz de bundan hareketle, bu tür segmentler üzerinde soygaz izotopları ile analiz yapıyoruz. Soygaz izotop analizleri, Türkiye’de yapılabilen analizler değil. Dolayısıyla bunun için de yurt dışından destek alıyoruz.” dedi.



Tayvan Üniversitesi öğretim üyeleri ile projeye destek vereceğini söyleyen Yüce, “INGV İtalya hem analizler konusunda hem aktif arazide çalışma konusunda destek verecek. MTA'dan konularında oldukça yetkin, bilgili olan bir jeotermal grubumuz ve aktif tektonik grubumuz var. Devlet Su İşleri'nden yer altı konusunda uzman bir arkadaşımız katılacak. AFAD'dan bir sismolog arkadaşımız katılacak. Projede, sismoloji grubumuz var. Ulusal ve uluslararası iş birlikleri olacak.” ifadelerini kullandı.