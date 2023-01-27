6 yaşında gelin rezaleti: Mağdur H.K.G'nin kimlik bilgileri değiştirildi

6 yaşında gelin rezaletinde ifadeler ortaya çıktı Haberi Görüntüle

6 yaşında "evlilik" adı altında cinsel istismara uğrayan mağdur H.K.G'nin kimlik bilgileri kendi talebi üzerine değiştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunda sunum yaptı.

"NORMALE DÖNDÜ"

Ustaoğlu, 23 yaşındaki H.K.G'nin aile içi şiddet ve barınma sorunu nedeniyle 2016 doğumlu çocuğuyla birlikte 8 Aralık 2020'de Bakanlığa bağlı yatılı hizmet birimlerinden hizmet almaya başladığını söyledi.

Mağdurun durumunu gözleyerek psikolojik iyi halinin güçlendirmesi için birçok mesleki görüşme yaptıklarını belirten Ustaoğlu, "Psikiyatri servisine yönlendirmeler yaptık, tedavi programları uyguladık ve psikolojik desteklerle de hala hizmetimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz desteklerle ilk geldiği andan şu ana baktığımızda duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, şu anda normale döndüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz." diye konuştu.

"İLKOKUL VE ORTAOKUL DİPLOMASINI ALDI"

Mağdurun ve çocuğunun tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti: "Talebi üzerine kendisini okuma yazma kurslarına gönderdik ve açıktan ilkokul diplomasını aldı, geçen hafta da sınavlarını verdi, ortaokul diplomasını aldı mağdur kadınımız. Bunlar bizlerin destekleriyle gerçekleşti. Meslek edindirme kurslarına devam ettirdik. Aşçılık kursuna devam etti ve şu anda da bir çalışma ortamını oluşturma gayreti içerisindeyiz."

"KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Mağdurun deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda destek verildiğini kaydeden Ustaoğlu, "H.K.G'nin talebi doğrultusunda mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık" bilgisini de paylaştı.