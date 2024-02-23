6 yaşındaki çocuk gelin skandalında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada verilen cezalar bozuldu. İstinaf mahkemesi, 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir İstekli’nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın artırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Sanıklar, önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak.

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında karar bozuldu: Sanıklar yeniden yargılanacak

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’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi davasında karar, 23 Ekim 2023 günü  açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kararın ardından mağdur H.K.G.’nin avukatı, sanıkların avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı ile Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı.

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“İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKİRDİ”

Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTIRILMALI

Mağdur H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi.

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YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi.

Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacaklar.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023’te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre H.K.G’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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