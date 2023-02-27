6 yaşındaki evlendirme skandalı | Davanın ikinci duruşması bugün görülecek

İstanbul'da küçük yaştaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanması devam ediyor.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianamede; İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
Sanıkların bugünkü ikinci duruşmada ise savunma yapması bekleniyor.
Davayı çok sayısı STK, kadın örgütleri ve siyasi partiden isimler de davayı takip ediyor.
Dava nedeniyle Anadolu Adliyesine güvenlik bariyerleri yerleştirildi.
NE OLMUŞTU?
Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilmiş diğer sanık anne Fatıma Gümüşel katılmamıştı.
Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etmişti.
Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar vermiş ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmedip davanın 27 Şubat'a ertelenmesine karar verilmişti.