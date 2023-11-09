600 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyon

Eskişehir’de yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



“Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran” adı verilen operasyonla M.T., Y.T. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.T. ve Y.T. tutuklanırken, M.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Genişletilen soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 bin 950 lira, mağdurlara ait 14 tapu senedi, 13 boş senet, 2 av tüfeği, 6 fişek, 5 cep telefonu ele geçirildi.



İfadelerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

600 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ



Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleriyle araçlarını üzerlerine geçirip tefecilik yaptıkları ve bu yöntemlerle 66 kişiden 600 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.