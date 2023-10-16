65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalktı mı? 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımda son durum

Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması devam ediyor. Özel halk otobüsleri, Türkiye genelinde aralarında 65 yaş üstünün de bulunduğu 18 yolcu grubunu her ay yalnızca 4 gün ücretsiz taşıma kararı aldı. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...



TOPLU TAŞIMADA ÜCRETSİZ DÖNEM BİTTİ Mİ?



Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, özel halk otobüslerinin her ayın 1'i ile 4'ü arasında ücretsiz yolcu taşıyacağını açıklamıştı.



Yeni uygulamanın da bugün başlayacağı bildirilmişti. Ancak ücretsiz taşıma bugün de devam ederken kararın önümüzdeki aydan itibaren geçerli olması bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre 4 Kasım'a kadar bu kararın gerekçesi yolculara anlatılacak.



Kararın gerekçesi olarak artan maliyetler gösterildi.



Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensupları ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabilecek.