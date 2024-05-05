Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. Yarın için Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 10 Mayıs 2024 Cuma Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°.
Bugün
27/
16
Yarın
25/
16
Perşembe
24/
18
Cuma
28/
17
Cumartesi
23/
19
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