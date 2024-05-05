Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 10 Mayıs 2024 Cuma Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 27°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

12

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

14

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

15

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

18

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

27

/

15

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