Havada korku dolu anlar: Uçağın kanadına kuş çarptı

İstanbul Siirt seferini yapan yolcu uçağının kanadına Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı. Uçak sorunsuz inerken bir sonraki seferi ise ertelendi.

Havada korku dolu anlar: Uçağın kanadına kuş çarptı

Türk Hava Yolları’na () ait İstanbul- seferini yapan ve saat 08.30’da havalanan TC-JLU kuyruk tescilli TK 2656 sefer sayılı Airbus A319 tipi uçağın kanadına, Siirt Havalimanı’na inişi sırasında kuş çarptı.

Sorunsuz inen uçaktan yolcular tahliye edilirken durumun bildirilmesi üzerine teknik ekip, uçağın kontrolü için görevlendirildi.

Saat 11.30'da yapılması planlanan Siirt -İstanbul seferi ertelendi. Yapılacak teknik incelemenin ardından seferin gerçekleşeceği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

Depreme küs yakalandılar: 5 gün enkaz başında beklediği nişanlısıyla tedavisi bitince evlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...