65 yaşa ücretsiz ulaşım bitiyor mu?

65 yaş üzerine ücretsiz şehir içi ulaşım sona erecek mi?



Halk otobüsü birlikleri artan maliyetleri gerekçe göstererek 15 Ekim'de uygulamayı sonlandıracağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir açıklama yaparak konunun kanunla düzenlendiğini hatırlattı.

Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteğinin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 50 artırıldığını söyledi. Ancak otobüs sahiplerine göre bu yeterli değil.



Devletten destek beklediklerini belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, "Biz kamu bütçesi kullanmıyoruz. Sadece yolculuk gelirleriyle bu işi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir otobüsün maliyeti hesaplanabilir, yarısını devlet karşılar yarısını esnaflarımız fedakarlık yapmış olur. Sadece istanbul'da 2022 yılında ücretsiz binişlerin maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Biz zor durumda olan esnaflarımızın hakları bir şekilde karşılansın istiyoruz" dedi.



Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin yeni bir formülü de var. Birliğin talebi, toplu taşımayı, 65 ila 75 yaşındakilerin indirimli, 75 yaşından büyük vatandaşların ise ücretsiz kullanması.



Birlik yöneticilerinin bakanlık ve belediye yetkileriyle yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç kararda etkili olacak.