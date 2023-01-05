6'lı masa aday görüşmelerine başlıyor

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.



Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı 9 saat 5 dakika sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındığı bildirildi.

Parlamenter sisteme geçiş sürecine ilişkin yol haritasının da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

ERKEN SEÇİME 6 NİSAN ŞARTI

Açıklamada seçimin erkene alınmasına yönelik tartışmalara da değinilerek , "Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan'dan önce yapılacak- bir erken seçime destek vermeye hazırız" denildi.

BAŞÖRÜTÜSÜ İÇİN İKTİDARA YENİ ÖNERİ KARARI

Açıklamada ayrıca, çağdışı olarak tanımlanan başörtüsü yasağının bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki teminatın gerçekleşmesi için tam bir mutabakat içinde olunduğu belirtildi.

Bunun için iktidara yeni bir öneri sunulacağı kaydedildi.