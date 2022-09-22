6'lı masada milletvekili aday listeleri nasıl belirlenecek? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

6'lı masada milletvekili aday listeleri nasıl belirlenecek? Merak edilen sorunun yanıtını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.



''İLLER BAZINDA ANKET YAPILIRSA SAĞLIKLI SONUÇ ALINIR''



Değişen seçim yasasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, il bazında anket yapılması gerektiğini söyledi.

CHP lideri şöyle konuştu:

''Her parti 41 ilde seçime girmek zorunda. Onun dışında diğer illerde ittifaklar olabilir. İller bazında anket yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. Bir parti diyebilir ki 'Biz burada daha öndeyiz.' O orada olur. Olay bir parti olayı olmaktan çıktı, bir Türkiye olayı.''

''SON KARARI PARTİ MECLİSİ VERECEK''



Kılıçdaroğlu, ittifakların durumuna göre parti içinde ön seçimlerin yapılmayabileceğine de dikkat çekti, ''Son kararı Parti Meclisi verecek'' dedi.

BÜLENT KUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMASI



Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir”sözleri sonrası başlayan tartışma da vardı.



''ÖNEMLİ OLAN GENEL BAŞKANLARIN SÖYLEDİKLERİ''



CHP lideri ''Zaman zaman tartışmalar olur, bu siyasetin doğasında vardır. O tartışmalarda bizim açımızdan önemli olan genel başkanların söyledikleridir. Genel başkan yardımcıları düşüncelerini ifade edebilir. Genel başkan dışındaki parti yetkililerinin açıklamalarını dinleriz, saygı duyarız'' diye konuştu.

CHP'Lİ BÜLENT KUŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKILIRSA MASA DAĞILIR