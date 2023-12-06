7 aracın lastiğini patlattı: "Sanki adam öldürdük"

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.