7 aracın lastiğini patlattı: "Sanki adam öldürdük"

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren F.D. isimli şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen F.D., bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

7 aracın lastiğini patlattı: "Sanki adam öldürdük"

Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

7 aracın lastiğini patlattı: "Sanki adam öldürdük" - 1

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.

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