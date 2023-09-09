7 aylık hamile Raziye’nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ



Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava sürecinde zihinsel geriliği bulunduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden rapor istendi. Raporda Gezen’in tam cezai ehliyete sahip olduğu belirtildi.



DURUŞMADA “PİŞMANIM” DEDİ



Dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gezen, olayda öldürülen Raziye Karabuğa’nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları katıldı. Hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme suçundan cezalandırılması istenilen Gezen, duruşmada pişman olduğunu söyledi.



“İYİ HAL” İNDİRİMİ UYGULANMADI



Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadı. Karar açıklandığı sırada sanığın annesi Hayriye Gezer, “Ne müebbet hapsi, benim oğlumu yaktılar.” diye tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Hayriye Gezer adliye bahçesinde fenalık geçirdi.



Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Kızımı geri getirmez ama onu hunharca öldüren katilin hak ettiği cezayı alması içimdeki acıyı bir nebze olsun dindirdi.” dedi.