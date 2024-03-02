7 Oscar kazandı: Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın yönetmenlerinden "gizemli proje"

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Hollywood'da "Daniels" olarak anılan ikilinin yeni filmi 12 Haziran 2026'da izleyiciyle buluşacak ancak filmin adı henüz belli olmadı.



Universal Pictures ile anlaşan ikilinin yeni filmine dair hiçbir bilgi paylaşılmadı. Film türü, adı veya oyuncuları bilinmiyor.



Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin yapımcılığını A24 üstlenmişti ve pandemiden bu yana 100 milyon barajını geçen ilk bağımsız film olmuştu.



HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA HAKKINDA

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, sıradan bir kadının çoklu evrende çılgın bir maceranın içine girişini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.



Filmde, yıllar önce eşiyle birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, birdenbire kendini dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde buluyor. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğreniyor.

