'7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.

34 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 kişi hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

BİR NUMARALI ŞÜPHELİ FETULLAH GÜLEN

İddianamenin bir numaralı şüphelisi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

İddianamede, yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci de sanıklar arasında bulunuyor.

"7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.