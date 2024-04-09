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70 yaşındaki adam eşini silahla öldürdü

Samsun'da 70 yaşındaki bir kişi, karısını sokak ortasında silahla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

70 yaşındaki adam eşini silahla öldürdü
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'un Bafra ilçesinde Yıldız Yılmaz (43), eşi İsmail Yılmaz (70) tarafından, kendisinden ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği gerekçesiyle sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu.

Kadın, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yılmaz ise dün çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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