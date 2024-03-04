700 bin liralık dolandırıcılıkta “hesabımı kiraladım” savunması

Bursa’da ikinci el araç satın almak isteyen Ö.U.Ö. isimli kişi, sazan sarmalı yöntemiyle 700 bin lira dolandırıldı. Polis olayla ilgili olarak 18 yaşındaki S.T’yi gözaltına aldı. S.T., ifadesinde banka hesabını başkasına kiraladığını öne sürdü. S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

700 bin liralık dolandırıcılıkta “hesabımı kiraladım” savunması
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Banka hesabı kiralama

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Banka hesabı kiralama

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’da sazan sarmalı yöntemiyle 700 bin lira yaptığı iddia edilen 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İnegöl’de meydana geldi. Ö.U.Ö isimli kişi, ikinci el araç satış sitesindeki 3,5 milyon TL değerindeki otomobili almak için ilanda yazılı olan telefon numarasıyla iletişime geçti.

Ö.U.Ö, S.T. isimli satıcının hesabına kaparo olarak 700 bin TL gönderdi.

700 bin liralık dolandırıcılıkta “hesabımı kiraladım” savunması - 1

Bir süre sonra aradığı telefon numarasına ulaşamayan Ö.U.Ö, dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

Adresi belirlenen şüpheli, Yeniceköy Mahallesi’nde evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

HESABINI KİRALADIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli S.T., ifadesinde hesabını kiraladığını, olayla ilgisi olmadığını öne sürdü.

S.T. adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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