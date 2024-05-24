73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü

Erzurum 'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.



Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.



Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.