73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü

Erzurum'da 71 yaşındaki bir adam, gece tartıştığı 73 yaşındaki eşini sabah uyurken yatağında silahla vurarak öldürüp polise teslim oldu. Prostat kanseri olduğu öğrenilen yaşlı adamla eşinin şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürüldü.

73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü
73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü - 1 Hangül Ciğerli

'un Palandöken ilçesinde bir kişi, karısını evde silahla öldürüp polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana geldi.

Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu.

Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı.

Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi.

73 yaşındaki karısını uykusunda öldürdü - 2

Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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