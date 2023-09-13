79 yaşındaki kişi kardeşini ve yengesini öldürdü

Trabzon'da 79 yaşındaki bir kişi, arazi konusunda tartıştığı kardeşi ve eşini öldürdü.

79 yaşındaki kişi kardeşini ve yengesini öldürdü

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, Şükrü Y. (79) ile kardeşi Osman I. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Y, üzerindeki tabancayla kardeşi Osman ve yengesi Necla I'ya (54) ateş etti.

Osman ve Necla I, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Şükrü Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şükrü Y'nin daha önceden mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul'da yaşayan Osman I'nın ise bir süre önce Trabzon'a taşındığı öğrenildi.

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