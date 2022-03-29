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8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden E.K., görüntüler ortaya çıkınca dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 12:56

8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı

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'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden anne dün akşam gözaltına alındı.

Görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Cani anne, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

BEBEK BABASINA TESLİM EDİLDİ

Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

ESKİ EŞİNİ KORKUTMAK İÇİN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip gönderdiğini ileri sürdü.

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