8 ilde dedektiflik operasyonu: 23 gözaltı

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

8 ilde dedektiflik operasyonu: 23 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "rüşvet, 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlıyı yakaladı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, bir takip cihazı, bir USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerler zanlıların işlemleri sürüyor.

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