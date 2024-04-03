8 ilde izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti

DİYARBAKIR

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhan Eren ve kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de aralarında bulunduğu grup, İl Seçim Kurulu binası önünde toplandı.



Küçük, yaptığı açıklamada, Van halkının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na mazbata verilmediği yönündeki haberler yanlıştır. Bu bilgi doğru değildir. Buraya Van'a dair açıklama yapmaya geldik. YSK ile bir görüşme yaptık. YSK'nin itirazları alma süresi var. Bu süreler tamamlandı. Bu ayın 7'sine kadar süre işletilecek. Mazbata verilmedi haberi yanlıştır."



Açıklamaların ardından grup, yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.



Arbede sırasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT



Siirt'te DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi.



Polis, parti önünde açıklama yapılabileceğini ancak yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.



DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den Siirt Belediye Başkanı seçilen Sofya Alağaş ve DEM Parti İl Başkanı Eşref Tekin'in de bulunduğu grup, Güres Caddesi'ne kadar yürüdü.



Sarıtaş, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına tepki gösterdi.



Uyarılara rağmen yürümeye devam eden grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.