8 saat süren fabrika yangınında, 3 bin ton pamuk kül oldu

Söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın sırasında fabrika çalışanları da forkliftlerle depoda alevlerin ulaşmadığı pamuk balyalarını yanmaktan kurtardı.



8 saatlik çalışmayla alevler saat 23.00 sıralarında kontrol altına alınabilirken, 3 bin ton pamuk elyaf yanıp kül oldu.



Öte yandan geceden bu yana devam eden soğutma çalışmalarında sona gelindiği, çalışmaların ardından yanan pamuk balyalarının kamyonlarla fabrikadan taşınacağı bildirildi.

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