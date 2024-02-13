8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte yargı paketinin içeriği ve son durumu



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Maddelere ilişkin ayrıntıların belli olması ardından yargı paketinin çıkış tarihi merak konusu oldu. İşte, yargı paketinin içeriği ve son durumu...



8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz ay, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



Sekizinci Yargı Paketi olarak adlandırılan yeni yargı paketine ilişkin sorular üzerine Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.



Bakan Tunç, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." ifadesini kullandı.



YARGI PAKETİNDE NELER OLACAK?



Tunç, ruhsatsız silah taşıma suçunda cezaların artırılacağını açıkladı.



Bakan Yılmaz, cezaevinden af talepleriyle ilgili, "Şu anda gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil." dedi. Yılmaz, disiplin affıyla ilgili de herhangi bir çalışma olmadığını söyledi.



Boşanma davalarında da tazminat bölümünün ayrılması gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, "Boşanmayı tazminat bölümünden ayırmakta fayda var. Kadın mağdur edilmeden denge gözetilmeli." değerlendirmesin bulundu.



Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Tunç, Sekizinci Yargı Paketi'nde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."



Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde." diye konuştu.



Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.



Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.



Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

