8 yaşındaki bisikletli trafik kazası kurbanı

Mersin’de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.



Y.E.B. idaresindeki 16 ES 689 plakalı otomobil, D-400 karayolu Çubukkoyağı Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Sami Yusuf Doğan’ın kullandığı bisiklete çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Durumu ağır olan çocuk, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.