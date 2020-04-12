86 yaşında corona virüsü yenmişti, beyin kanamasından hayatını kaybetti

Sakarya'da corona virüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA 12.04.2020 - 12:46 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 12:47

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86 yaşında coronayı yendi, beyin kanaması geçirdi

86 yaşında coronayı yendi, beyin kanaması geçirdi

86 yaşında corona virüsü yendi

86 yaşında corona virüsü yendi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın (86), 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Corona virüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirmişti.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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