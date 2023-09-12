89 yaşındaki adam eşini bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da G.A. isimli kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü.



Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. 83 yaşındaki Sıddıka Aysay ile eşi 89 yaşındaki G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında G.A., eşini bıçakladı.



Eve gelen G.A.’nın kardeşi, Sıddıka Aysay’ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.



Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıddıka Aysay’ın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyla yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yerine yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen G.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.